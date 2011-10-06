Киевсовет продал два участка общей площадью 0,15 га за почти 4 млн. грн.

Киевсовет продал два земельных участка общей площадью 0,15 га земли за 3 млн. 888 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты сегодня на заседании сессии Киевсовета большинством голосов депутатов.

Так, частному предприятию «Волна» продан земельный участок площадью 0,13 га на Днепровской набережной, 8 (Дарницкий район) за 2 млн. 970 тыс. грн. Здесь предусматривается строительство и эксплуатация автозаправочной станции с объектами сервисного обслуживания.

Земельный участок по адресу: ул. Круглоуниверситетская, 2/1 (Печерский район) площадью 0,02 га продано ООО «Вилима-95» за 917 тыс. грн. для строительства и последующей эксплуатации торгово-выставочного зала.

Кроме того, депутаты направили обращение в Кабинет министров Украины с ходатайством относительно согласования продажи земельного участка площадью 1,4 га для эксплуатации гостиничного комплекса на ул. Андрея Малышко, 1 (Днепровский район) публичному акционерному обществу «Гостиничный комплекс «Братислава», основанному при участии иностранных юридических и физических лиц.

За направление соответствующего обращения относительно продажи земли столицы проголосовали 80 из 106 зарегистрированных в зале депутатов.