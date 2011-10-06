Обмен валюты «по паспорту» может привести к уменьшению купли-продажи жилья – эксперт

Фиксация паспортных данных при обмене валют может тормозить рынок жилой недвижимости.

Такое мнение высказал руководитель направления жилой недвижимости компании UTG (Украинская торговая гильдия) Вячеслав САВЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

«Сегодня потенциальные покупатели вынуждены либо решиться раскрыть в обменнике свои паспортные данные и координаты, либо идти на черный рынок. В обоих случаях для покупателя недвижимости существуют риски», - сказал он.

При этом В.САВЧЕНКО пояснил, что создаются предпосылки для нечистых на руку дельцов для получения контактных данных о людях, которые обладают большой суммой денег на текущий момент.

Эксперт предположил, что до момента, пока участники рынка не найдут варианты по выходу из ситуации, количество сделок на рынке жилой недвижимости может уменьшиться.

Справка УНИАН. Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютно-обменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций сверх указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, местожительство (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).