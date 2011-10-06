Минрегионстрой определил 30 объектов для достройки по программе доступного жилья

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства своим приказом №217 от 4 октября т.г. утвердило список из 30 объектов незавершенного жилищного строительства, на достройку или приобретение жилья в которых могут направляться средства в рамках реализации программы строительства (приобретения) доступного жилья.

Об этом говорится в приказе, размещенном на сайте министерства.

Согласно документу, в список вошли объекты общей площадью 60,2 тыс. кв. м, рассчитанные на 923 квартиры в Волынской (1), Днепропетровской (2), Житомирской (1), Закарпатской (1), Запорожской (1), Киевской (1), Луганской (2), Львовской (1), Николаевской (4), Ривненской (2), Тернопольской (4), Херсонской (1), Хмельницкой (1), Черновицкой (2), Черниговской (1) областях, Киеве (3) и Севастополе (2).

Стоимость строительства объектов оценивается в 405, 4 млн. грн., при этом для их достройки необходимо 409,7 млн. грн. Предлагаемая стоимость квадратного метра в данных объектах колеблется от 4290 до 8900 грн., в зависимости от региона.

Вместе с тем, в список объектов незавершенного жилищного строительства, на достройку которых на сегодняшний день не могут направляться средства программы доступного жилья, вошли 11 объектов общей площадью 51,7 тыс. кв. м на 861 квартиру в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Ривненской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой областях, Киеве и Севастополе.

Общая стоимость строительства объектов оценивается в 326,022 млн. грн., для их достройки необходимо 192,2 млн. грн.

Данные списки были сформированы на заседании Межведомственной комиссии по рассмотрению предложений по формированию перечня объектов 28 сентября т.г.