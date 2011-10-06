Киевсовет разрешил субаренду участка, где находится гостиница «Лейпциг»

Киевсовет разрешил корпорации «Геледжен. Инк» передать земельный участок на ул. Прорезная, 24/39, в субаренду дочернему предприятию «Гранд Плаза» для осуществления реконструкции существующего здания до уровню пятизвездочной гостиницы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Киевсовета.

За него проголосовал 71 из 107 зарегистрированных в зале депутатов.

Площадь земельного участка, переданного в субаренду сроком до 25 апреля 2046 года, составляет 0,29 га.

Как сообщалось, в Киеве по адресу ул. Прорезная, 24/39, находится гостиница «Лейпциг».

Европейский банк реконструкции и развития летом принял решение предоставить компании "Гранд Плаза" кредит на 27 млн. дол. для реконструкции и деятельности гостиницы "Лейпциг" в центре Киева.

Дом на ул. Прорезная, 24/39, был построен в 1900 году. В советское время в нем работал двухэтажный ресторан "Лейпциг", а с начала 90-х годов прошлого века здание пустовало.