Кабмин утвердил список платных услуг, предоставляемых Госархстройинспекцией

Кабинет министров Украины своим распоряжением №947-р от 5 октября т.г. утвердил список платных услуг, предоставляемых Государственной архитектурно-строительной инспекцией и ее территориальными органами.

Согласно документу, размещенному на правительственном портале, среди платных услуг – выдача лицензии, выдача копии лицензии, переоформление лицензии, выдача дубликата лицензии на ведение хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры, а также выдача сертификата в случае принятия в эксплуатацию завершенного строительством объекта.

Стоимость данных услуг определена постановлениями Кабмина №17 от 29 ноября 2000 года, №461 от 13 апреля 2011 года, а также Законом «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности».