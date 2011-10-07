Реконструкцию столичного Театра оперетты запланировано начать уже в этом году

Реконструкция Киевского национального академического театра оперетты начнется в этом году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦА, на сессии горсовета во время внесения изменений и дополнений в бюджет Киева на 2011 год депутаты предусмотрели 4,3 млн. грн. на завершение проекта документации и начало реконструкции театра.

«Теперь можно говорить с большей уверенностью о том, что архитектурная жемчужина – здание-памятник архитектуры по ул. Красноармейской, 53/3, в которой находится театральная жемчужина – Национальная оперетта, будет обновлена уже к Евро-2012», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

По словам депутата, финансирование реконструкции театра как объекта, который входит в программу подготовки к Евро-2012, предусмотрено в государственном бюджете. В этом году государственные средства на реконструкцию театра не пошли, но медлить с этим вопросом недопустимо. Поэтому необходимые средства были изысканы в городском бюджете.

Как отмечается в сообщении пресс-службы А.БРИГИНЦА, недавно председатель КГГА Александр ПОПОВ во время посещения Театра оперетты пообещал, что из столичного бюджета с января 2012 года на реконструкцию заведения культуры поступит 20 млн. грн. Часть этих средств, по его словам, предусмотрена в рамках подготовки к Евро-2012. Депутаты Киевсовета изыскали часть суммы на три месяца раньше.