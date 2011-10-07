Попов поручил составить рейтинг самых замусоренных участков Киева

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ дал поручение соответствующим службам составить рейтинг самых замусоренных участков столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом он сказал сегодня во время расширенного заседания Коллегии горгосадминистрации.

«Поручаю руководителям профильных управлений составить по собственной информации и данным, которые будут поступать от киевлян, рейтинг запущенных мест Киева. А также проконтролировать, чтобы ответственные за санитарное состояние этих участков превратили их в образец чистоты», – сказал А.ПОПОВ.

Он отметил, что регулярно получает информацию относительно того, какие жалобы поступают от киевлян в Call-центр. Председатель КГГА обратил внимание руководителей районов на необходимость своевременного и полноценного реагирования на такие обращения.

«В Call-центр сегодня поступает много обращений относительно нарушения благоустройства. Вопрос вызывает реакция районного руководства на эти жалобы. Например, Святошинский район отреагировал лишь на 18% обращений, Деснянский район – на 23%, Днепровский, Голосеевский, Дарницкий – на 26-27%, Подольский и Шевченковский – на 28%, Оболонь – на 29%, Соломенский и Печерский – на 36-47%. Эти данные являются свидетельством отношения руководства районов к своей работе. Я хочу заверить всех: такого больше не будет. Или председатели районных госадминистраций начнут ответственно относиться к благоустройству на своих территориях, или я буду вынужден вмешиваться в этот процесс», – отметил руководитель КГГА.

Он добавил, что лично будет проверять места, которые по информации киевлян находятся в неудовлетворительном состоянии.

«Столица остается не такой, какой ее хотят видеть жители. Поэтому городская власть просто обязана избавить Киев от мусора и сделать его чистым. Надеюсь, эту задачу мы выполним при содействии самих киевлян», – отметил А.ПОПОВ.