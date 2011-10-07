Минрегионстрой предлагает обязательную экспертизу сметы объектов, строящихся за госсредства

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает определить, что обязательную экспертизу проходит смета проектов строительства объектов, сооружающиеся за средства государственных и коммунальных предприятий, а также кредитов, предоставленных под госгарантии.

Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в статью 31 закона «О регулировании градостроительной деятельности», размещенной на сайте министерства.

Согласно документу, утверждение проектной документации на строительство объектов, которые сооружаются с привлечением государственных средств, осуществляется в порядке, определенном Кабинетом министров.

Предполагается, что экспертиза проектов строительства объектов IV и V категорий сложности, сооружаемых с привлечением бюджетных средств, осуществляется экспертной организацией государственной формы собственности, соответствующей определенным критериям.

Как сообщал УНИАН, 12 марта т.г. вступил в силу Закон «О регулировании градостроительной деятельности». Верховная Рада приняла этот документ 17 февраля т.г.