Замглавы Госслужбы туризма: с размещением болельщиков на Евро-2012 могут быть проблемы

Заместитель главы Государственной службы туризма и курортов Дмитрий ЗАРУБА признает, что с размещением болельщиков во время проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года могут возникнуть проблемы.

Об этом Д.ЗАРУБА сказал в интервью газете «Деловая столица» (№41(543) от 10.10.2011.

«С расселением «семьи» УЕФА (судьи, журналисты, приглашенные гости и др.) особых проблем не ожидается. На сегодняшний день не хватает всего 500-600 номеров, но, как показывает практика других футбольных чемпионатов, УЕФА всегда бронирует места «с запасом» и выкупает далеко не все заказанное. Так что формально мы свои обязательства перед организаторами выполнили», - сказал Д.ЗАРУБА.

Вместе с тем, по его словам, с размещением болельщиков «дела обстоят намного хуже».

Он добавил, что «уже сейчас понятно, что дефицита мест не избежать, но его реальные масштабы будут зависеть от того, сколько гостей приедет в нашу страну. По нашим оценкам, их ожидается от 500 тыс. до 1 млн. человек».

«В любом случае, разместить всех желающих только в отелях будет непросто», - считает замглавы Госслужбы туризма.

«В Киеве и Львове, которые традиционно являются крупными туристическими центрами, проблем будет меньше, а вот в Донецке и Харькове возможны сложности», - добавил он.

Д.ЗАРУБА признал, что строить новые гостиницы уже некогда. «Единственное, что можно успеть сделать, это разбить площадки для автокемпингов и палаточного расселения болельщиков», - сказал он. По словам замглавы Госслужбы туризма, власти городов, в которых будут проводиться матчи, уже нашли свободные территории, которые можно отдать болельщикам.

Он сообщил, что в Киеве палаточные городки планируется установить на Обуховской трассе и в парке «Киевская Русь» (с. Копачив). По словам Д.ЗАРУБЫ, проблема в том, что «даже самым неприхотливым европейским туристам нужна не просто площадка в чистом поле, а полноценная инфраструктура: водоснабжение, канализация, транспортное сообщение, магазины и прочее». «И очень сомнительно, что все импровизированные городки удастся подогнать под эти стандарты», - сказал он.

Отвечая на вопрос, насколько соответствует европейским стандартам номерной фонд украинских гостиниц, Д.ЗАРУБА сказал: «Особых претензий к бытовым условиям в гостиницах уровня трех-пяти звезд у европейских туристов быть не должно».

«Больше всего нареканий может возникнуть к отелям эконом-класса, в частности, к приспособленным к приему гостей Евро-2012 студенческим общежитиям. После реконструкции в них есть порядка 60 тыс. мест для расселения болельщиков. Но абсолютно не решен вопрос их обслуживания», - добавил чиновник.

По его словам, даже с такими элементарными вопросами, как замена белья, могут возникнуть сложности, потому что в общежитиях нет отлаженных процессов сервиса.

В то же время Д.ЗАРУБА добавил, что главной проблемой остается «человеческий фактор». «Об англоязычном и, главное, вышколенном и внимательном к постояльцам персонале могут лишь мечтать не только хостелы и общежития, но и некоторые многозвездочные отели. Невысокий уровень конкуренции на отечественном гостиничном рынке пока не заставил собственников уделять повышенное внимание работе с кадрами — тратиться на тренинги готовы немногие. И изменить что-либо в этом вопросе государство бессильно», - добавил он.

Д.ЗАРУБА также не исключил, в дни проведения Евро-2012 цены в гостиницах вырастут в два-три раза, к примеру, хостел будет стоить не менее 35-40 евро в сутки с человека, место в кемпинге — порядка 25 евро, а стоимость номеров в сертифицированных отелях наверняка превысит 150 евро в сутки.