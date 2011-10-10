До конца года планируется ввести свыше 200 тыс. кв. м жилья при поддержке ГИУ

В Украине до конца года планируется ввести свыше 200 тыс. кв. м жилья при поддержке Государственного ипотечного учреждения (ГИУ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе учреждения.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 октября т.г. при поддержке ГИУ введено в эксплуатацию свыше 60 тыс. кв. м жилья.

В частности, 6 октября был введен в эксплуатацию жилой дом в Севастополе. 10-этажный жилой дом, площадью свыше 7,5 тыс. кв. м, рассчитан на 115 квартир. Строительство данного дома началось в 2008 году.

ГИУ профинансировала данный проект на сумму 11 млн. грн. Застройщиком проекта выступила компания «Социальная инициатива Москва-Севастополь».

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В сентябре 2010 года Кабмин исключил из приоритетных видов деятельности ГИУ функции по содействию строительству, а также по обеспечению реализации государственных программ по обеспечению жильем граждан Украины.