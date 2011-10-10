В Киеве объем средств на аренду элитной недвижимости в сентябре вырос на 112,5%

По данным агентства недвижимости Park Lane, в Киеве объем средств, потраченных на аренду элитной недвижимости (стоимостью от 3 тыс. долл. в месяц), в сентябре т.г. вырос на 112,5% по сравнению с августом т.г. - до 257 тыс. 260 долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства.

Как указывается в сообщении, доля сделок, заключенных в элитном сегменте, составила 7,7% от всех сделок по аренде, состоявшихся в сентябре, что больше доли предыдущего месяца на 3%. При этом в денежном выражении доля элитного сегмента составила 36,5% от объема средств, затраченных на аренду в сентябре.

На рынке аренды загородных домов в сентябре доля сегмента составила 10,5%, что идентично показателям августа. В данной ценовой категории были арендованы особняки площадью от 400 кв. м, стоимостью от 4 тыс. до 13 тыс. долл. в месяц, расположенные в основном в Киеве (Теличка, Пуща-Водица), а также в Одесском направлении (с. Иванковичи).

В сентябре доля нежилых помещений на рынке аренды составила 44,7% от общего объема, что больше аналогичного показателя в августе на 13,1%.

Квартиры в сентябре составили 44,8% на рынке дорогой аренды, что на 13,1% меньше результатов августа. В ценовую категорию от 3 до 5 тыс. долл. в месяц попали квартиры от 2 до 4-х комнат площадью 75-240 кв. м в Печерском, Голосеевском и Оболонском районах столицы. В сегменте от 5 тыс. долл. в месяц арендовали апартаменты от 3 до 5 комнат, площадью 180-370 кв. м в центре Киева.

«До конца текущего года мы можем прогнозировать дальнейший рост доли элитного сегмента (в пределах 2-3%). Также будет увеличиваться доля нежилых помещений. Однако при этом цены на аренду нежилых объектов останутся стабильными и в ближайшие полгода сохранятся на сегодняшнем уровне, который не менялся с начала года. В настоящий момент они составляют от 40 долл. за кв. м на офисы и от 50 до 130 кв. м на торговые помещения, в зависимости от месторасположения, автономности, технического состояния и уровня оснащения объекта», - сообщила генеральный директор АН Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА.

Справка УНИАН. АН Park Lane зарегистрировано в Украине в 2006 г.

На сегодняшний день функционирует 6 филиалов компании.