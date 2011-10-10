В Крыму возбуждено дело по факту незаконного изъятия у санатория «Днепр» 5 га земли
20:01, 10 октября 2011Недвижимость
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Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту незаконного изъятия 5,6 га земли стоимостью 15 млн. грн. из земель, принадлежащих санаторию «Днепр» (Большая Ялта).
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.
«Участок, относящийся к землям природно-заповедного фонда, выбыл из государственной собственности вследствие вынесения незаконных решений должностными лицами Гаспринского поселкового совета», - говорится в пресс-релизе.
Действия чиновников по прекращению санаторию права пользования земучастком и последующей его продаже квалифицированы по ч.3 ст.365 и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины - превышение служебных полномочий и должностной подлог.
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