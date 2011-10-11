В Донецке суд отменил решение горсовета о повышении тарифов на услуги ЖКХ

Сегодня, Ворошиловский районный суд города Донецка отменил решение Донецкого городского совета о повышении тарифов на услуги ЖКХ от 25 февраля 2011 года №4/16.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил беспартийный депутат Ленинского районного совета города Донецка Дмитрий ВЕРЗИЛОВ, который представлял в этом суде интересы жителя города Донецка Сергея ГРЕЧКО.

По словам Д.ВЕРЗИЛОВА, представители Донецкого горсовета не смогли дать экономического обоснования и доказать законность своих действий при повышении коммунальных тарифов на 80% с марта текущего 2011 года.

Депутат райсовета указал суду на нарушение более чем десяти статей Конституции и законов Украины при принятии данного решения, а также на нарушение Гражданского кодекса Украины и постановления Кабинета министров Украины (в частности ст.ст. 3, 8, 19, 22, 48, 55, 57, 64, 116, 144 Конституции Украины, законов Украины «О местном самоуправлении в Украине», «О жилищно-коммунальных услугах» и др., постановления Кабинета министров Украины №529 от 20.05.2009г. «О порядке формирования тарифов…» и др.)

«В нашем городе живут сотни тысяч людей, которые просто не в состоянии каждый месяц из года в год выплачивать этой власти, чиновникам непомерные коммунальные платежи и налоги за несуществующие виртуальные услуги. Люди живут в нищенских условиях, получают мизерные зарплаты и пенсии. Ежегодно тысячи жителей города умирают из-за отсутствия средств на лечение, на самое необходимое, а власть противозаконно отбирает последние гроши», – заявил Д. ВЕРЗИЛОВ.

По его словам, теперь, когда решение горсовета отменено, местные власти обязаны снизить тарифы на услуги ЖКХ в Донецке и вернуть их на уровень февраля текущего года.

Также Д.ВЕРЗИЛОВ заявил, что намерен привлечь к уголовной ответственности Донецкого городского председателя Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО, который допустил повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

«Донецкая власть должна ответить за массовое ограбление, за то, что семь месяцев сотни тысячи людей платили и продолжают пока платить почти в два раза больше, чем должны», – сказал депутат Ленинского райсовета г. Донецка.