В Тернополе начался отопительный сезон.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение подписал городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ.

По его словам, это решение обусловлено не нормативными показателями средней суточной температуры, а желанием обеспечить обогрев помещений до наступления холодов.

«Пока температура воздуха не требует начала отопительного сезона. По нормативам, среднесуточная температура должна быть 8 градусов тепла или меньше. Однако мы учли прогноз в ближайшие дни – уже с четверга будет существенное похолодание. А на самом деле нужно несколько дней, чтобы система дала нормальный температурный режим», – прокомментировал свое решение С.НАДАЛ.

Он также отметил, что в случае возникновения аварийных ситуаций в сети КП «Тернопольгортеплокоммунэнерго», их также удастся устранить до наступления сильного похолодания.