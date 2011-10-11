Эксперт: запрет использовать квартиры под офисы может привести к проверкам арендодателей

Законодательный запрет предоставления помещений в жилых домах для нужд производственного характера может привести к налоговым проверкам физических лиц, сдающих квартиры под офисы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал президент Всеукраинского объединения специалистов по недвижимости «ФИАБСИ-Украина» Тельман АББАСОВ, комментируя принятый парламентом закон «О внесении изменений в статью 6 Жилищного кодекса Украинской ССР относительно определения жилой и общей площадей объекта жилищной недвижимости».

«Этот закон дает возможность налоговому инспектору законным путем оказать воздействие на тех физических лиц, которые используют не по назначению свои квартиры», - сказал он.

Т.АББАСОВ назвал данный закон попыткой государственного регулирования арендного бизнеса.

В частности, он отметил, что в Одессе, по информации налоговой службы, на сегодня около 3 тыс. физических лиц платит налог на сдачу в аренду своих квартир.

В то же время, по словам Т.АББАСОВА, закон противоречит другим законам, в частности, закону о частной собственности, согласно которому каждый имеет право использовать свою собственность на свое усмотрение – дарить, сдавать в аренду и т.д.

В свою очередь вице-президент Лиги экспертов Украины Владимир ВИНОКУР считает, что стоимость аренды офисных помещений или помещений, переведенных из жилого в нежилой фонд, будет увеличиваться.

«Я даже не сомневаюсь, что в основе такой поправки стояли те, кому интересно, чтобы цены в офисных помещениях увеличивались», - добавил он.

Вместе с тем, президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Александр РУБАНОВ отметил, что данный законопроект никак не повлияет на рынок аренды, поскольку в Киеве помещения на первых этажах жилых домов давно были переведены из жилого фонда в нежилой.

«На сегодняшний день то количество помещений, которое осталось – вторые, третьи линии, внутри кварталов – мало интересны с точки зрения развития бизнеса», - считает А.РУБАНОВ.

Как сообщал УНИАН, 6 октября т.г. Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в ст. 6 Жилищного кодекса Украинской ССР относительно определения жилой и общей площадей объекта жилищной недвижимости».

Документ предусматривает, что жилые дома, квартиры, другие жилые помещения (объекты жилищной недвижимости) назначаются и должны быть пригодны для постоянного проживания в них граждан, а также для использования в установленном порядке в качестве служебных жилых помещений и общежитий. Предоставление помещений в жилых домах для нужд производственного характера запрещается.