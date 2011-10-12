В Киеве к теплоснабжению подключены около трети жилых домов

По состоянию на 8 часов утра среды, 12 октября, 3 тыс. 433 дома киевлян подключены к централизованному отоплению, что составляет 32% общего количества домов жилого фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление жилищного хозяйства.

Подача теплоносителя в жилища киевлян проходит согласно утвержденному графику ПАО «Киевэнерго».

В настоящее время в Голосеевском районе к централизованному отоплению подключены 304 дома, в Дарницком районе – 262 дома, в Деснянском – 173 и 529 домов в Днепровском районе. Подан теплоноситель в 309 домов в Оболонском районе, в 57 – в Печерском районе, 396 – в Подольском и 301 – в Святошинском районах. Также подключены системы отопления 571 жилого дома к источникам теплоснабжения в Соломенском и 531 – в Шевченковском районах.

Кроме того, завершаются работы по подключению к централизованному отоплению объектов социальной сферы города. В частности, теплоноситель подан в 98,5% дошкольных заведений, 90% школ и более чем 80% лечебных учреждений.

Справка УНИАН. Жилой фонд Киева включает около 9,5 тыс. домов.