ГИУ планирует увеличить объемы льготных ипотечных кредитов до 2,8 млрд. грн.

Государственное ипотечное учреждение в 2012 году планирует обеспечить увеличение объема льготных ипотечных кредитов с 0,5 млрд. грн. (2011 год) до 2,8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель правления ГИУ Виктор МИРГОРОДСКИЙ.

«В 2012 году этот показатель планируется увеличить до 2,8 млрд. грн. Сейчас условия предоставления ипотечных кредитов по программе ГИУ - это наилучшие условия, которые существуют на рынке ипотеки», - сказал В.МИРГОРОДСКИЙ.

Он отметил, что ГИУ предоставляет банкам финансовые ресурсы под 11% годовых и рекомендует банкам кредитовать население со ставкой не выше 15% годовых в гривнях сроком от 5 до 30 лет.

Также В.МИРГОРОДСКИЙ сообщил, что в 2011 году ГИУ приобрело у банков-партнеров около 120 ипотечных кредитов на вторичном рынке на сумму около 58 млн. грн., 60 из них - в августе-сентябре.

По словам В.МИРГОРОДСКОГО, число банков, выдающих кредиты по программе ГИУ, с начала года увеличилось с 4 до 27 банков.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.