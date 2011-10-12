Мининфраструктуры продлило конкурс по привлечению инвесторов для достройки Дарницкого воказала

Министерство инфраструктуры Украины продлило конкурс по привлечению инвесторов для завершения строительства пассажирского вокзального комплекса на станции Дарница в Киеве. Соответствующее объявление размещено в газете «Урядовый курьер» от 12 октября №188.

Согласно объявлению, срок предоставления заявок продлен до 23 ноября 2011 года. Срок предоставления конкурсных предложений установлен с 30 ноября по 12 декабря 2011 года, в целом конкурс будет проходить до 4 января 2012 г. Дата предварительного раскрытия предложений - 13 декабря, срок раскрытия конкурсных предложений с целью определения победителя - с 29 декабря 2011 г. по 4 января 2012 г. Срок, на протяжении которого объявляются результаты конкурса, - с 5 по 18 января 2012 г.

Как уточнили в министерстве, конкурс был продлен в связи с отсутствием заявок.

Конкурсное предложение должно содержать, в частности, инвестиционный проект строительства второй очереди пассажирского вокзального комплекса на станции Дарница, графики его реализации со сроками разработки проектной документации, начала и окончания выполнения строительно-монтажных работ, введения в эксплуатацию объекта инвестирования, расчет предполагаемого пассажиропотока, предложения по условиям предоставления инвестиций и пр.

Вторая очередь Дарницкого вокзального комплекса включает строительство главного здания вокзала с центральным тоннелем, открытой автостоянки на 300-350 машиномест с 2-уровневым подземным паркингом, завершение строительства главного перрона, внешних сетей водоснабжения и водоотвода, других инженерных сетей.

Как сообщал УНИАН, Мининфраструктуры уже раз продлевало срок подачи заявок инвесторов на конкурс по достройке Дарницкого вокзала до 12 сентября т.г., конкурс должен был завершиться 7 ноября т.г.

Ориентировочная сметная стоимость второй очереди строительства — 1 млрд. 792 млн. 842,653 тыс. грн., в соответствии с ТЭО, утвержденным Кабмином 19 сентября 2007 г. №758.

На сегодня на вокзале построен железобетонный каркас здания вокзала на 7 этажей и тоннель без отделки и инженерных сетей.

Предусматривается, что зоны обслуживания пассажиров и посетителей комплекса будут объединены с помощью эскалаторов, лестницы, а также подъемников для малоподвижных групп населения.

Одновременная вместимость вокзального комплекса составит в дальнем сообщении 2700 пассажиров, в пригородном - 1600 пассажиров.

Заказчиком строительства выступает Государственное территориальное отраслевое объединение «Юго-западная железная дорога».

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого вокзального комплекса начато в 2004 году на основании распоряжения Кабмина от 31 марта 2004 г. №192-р «О строительстве пассажирского вокзального комплекса на станции «Дарница» в Киеве». Распоряжением Кабмина от 19 сентября 2007 г. №758-р утверждено ТЭО строительства. Работы по пассажирскому вокзалу, с помощью которого планировалось разгрузить вокзал станции «Киев-Пассажирский», в конце 2009 года были приостановлены в ожидании инвестора.