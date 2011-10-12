Запрет на использование квартир под офисы может привести к давлению на арендаторов - эксперт

Законодательный запрет предоставления помещений в жилых домах для нужд производственного характера может привести к давлению со стороны правоохранительных и государственных органов на лиц, использующих помещения в жилых домах в хозяйственной деятельности.

Такое мнение высказал руководитель Западно-украинского филиала адвокатского объединения Arzinger Маркиян МАЛЬСКИЙ, комментируя принятый парламентом закон «О внесении изменений в статью 6 Жилищного кодекса Украинской ССР (относительно определения жилой и общей площадей объекта жилищной недвижимости)», сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

По его словам, законодатель не определил понятие производственного помещения на законодательном уровне. Согласно приказу Минздрава от 18 декабря 2002 года «Об утверждении Государственных санитарных норм и правил при работе с источниками электромагнитных полей», производственные помещения - это замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно или периодически осуществляется трудовая деятельность людей, связанных с участием в различных видах производства, организации, контроля и управления производством, а также с участием во внепроизводственных видах работы на предприятиях, транспорте, связи и др. «Таким образом, соответствующее понятие носит столь широкое значение, что на практике фактически любая деятельность предпринимателей в жилых помещениях в соответствие с изменениями к Жилищному кодексу Украины, будет противозаконной», - считает юрист.

По мнению М.МАЛЬСКОГО, если закон вступит в силу в принятой редакции, у представителей правоохранительных органов и органов государственной власти появится дополнительная возможность постоянного давления на лиц, использующих помещения в жилых домах в хозяйственной деятельности. Кроме того, установление запрета предоставлять помещения в жилых домах для нужд производственного характера обусловит определенные коллизии, поскольку большая часть помещений в жилых домах были переведены в нежилой фонд.

Юрист считает, что гарантирование интересов жителей жилых домов может обеспечиваться путем установления ограничения на определенные виды хозяйственной деятельности в жилых домах, установление временных пределов использования помещений в хозяйственной деятельности в течение суток, установление определенных требований к обустройству помещения, используемого в хозяйственной деятельности (отдельный вход и т.п).

«На сегодняшний день абсолютно приемлемым и привычным является размещение на первых этажах жилых домов, кабинетов нотариусов, предприятий бытового обслуживания населения (мастерские, парикмахерские, заведения общепита). Высокий уровень спроса на такие услуги не предусматривает альтернативы размещению таких заведений рядом с местом проживания граждан, в том числе в жилых домах при условии соблюдения четких и понятных требований, которые должны быть определены в законодательстве», - отметил М.МАЛЬСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 6 октября т.г. Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в ст. 6 Жилищного кодекса Украинской ССР относительно определения жилой и общей площадей объекта жилищной недвижимости».

Документ предусматривает, что жилые дома, квартиры, другие жилые помещения (объекты жилищной недвижимости) назначаются и должны быть пригодны для постоянного проживания в них граждан, а также для использования в установленном порядке в качестве служебных жилых помещений и общежитий. Предоставление помещений в жилых домах для нужд производственного характера запрещается.