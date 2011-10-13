В Украине подлежат замене 33 тыс.км теплосетей и 77 тысяч котлов

В Украине на замену изношенных теплосетей и котлов необходимо около 14 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

По данным министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия БЛИЗНЮКА, в Украине в изношенном состоянии находится 33 тысячи километров теплосетей (16% от общего количества) и 77 тысяч (21%) котлов.

«В стране продолжают функционировать 33 тысячи километров ветхих теплосетей, это 16% от общего количества. 77 тысяч котлов, 21%, эксплуатируются свыше 20 лет. Каждый шестой метр теплосети и каждый пятый котел нужно менять. По приблизительным подсчетам, для этого необходимо 14 миллиардов гривень», – подчеркнул руководитель министерства.

По его словам, такое техническое состояние отрасли существенно влияет на способность эффективно работать в период пиковых нагрузок отопительного сезона.