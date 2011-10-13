Стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Харькова выросла на 1,5%

Средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Харькова в сентябре т.г. выросла на 1,5% - до 5 686,4 грн./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе девелоперской компании «Макрокап Групп» (г. Харьков).

По данным компании, жилье бизнес-класса в сентябре подорожало на 3,4% - до 9440,9 грн./кв. м.

При этом цена на жилье премиум-класса в сентябре выросла на 7,5% - до 16219,3 грн./кв. м.

Специалисты компании связывают повышение цен на жилье с сокращением готового жилья и ожиданиями сезонного спроса. Ранее подобный всплеск цен во всех сегментах был отмечен только в мае.

Справка УНИАН. «Макрокап Групп» (Makrocap Group, г. Харьков) – девелоперский холдинг, предоставляющий услуги в сфере девелопмента от разработки концепций и проектирования до строительства и управления готовыми объектами недвижимости различного типа. Группа также реализует проекты во Львове, Одессе, Крыму и украинских Карпатах. История группы началась в 1997 году с создания ООО «Макрокап Девелопмент Украина» (МКДУ).