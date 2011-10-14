В следующем году власти Киева намерены выделить 150 квартир столичным дворникам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на расширенном заседании коллегии КГГА.

Председатель КГГА Александр ПОПОВ поручил своему заместителю Александру МАЗУРЧАКУ уже через неделю подготовить предложения для решения этого вопроса.

По словам А.ПОПОВА, у него вчера прошла встреча с дворниками, на которой обсуждались, в частности, зарплата дворников и условия работы.

«В каждом районе мы обязательно должны иметь проект по строительству или реконструкции тех или иных объектов, где мы будем предоставлять служебное жилье. Мы в 2012 году в каждом районе по 15 квартир обязательно должны отдать работникам жилищно-эксплуатационных управлений. А в следующем (2013 году) – увеличить это количество», - отметил А.ПОПОВ.

Он также обратил внимание на то, что в каждом районе столицы существуют ситуации, когда зарплата дворника отличается от зарплаты руководителя предприятия в шесть раз. По данным А.ПОПОВА, в разных ЖЭКах у дворников зарплата на сегодняшний день также очень отличается - в одних она составляет 3,5-4 тыс. грн., а в других – 900-1000 грн. «Такого в принципе не может быть. Это просто безобразие. Я просил бы руководителей районов обратить внимание и разобраться», - сказал А.ПОПОВ.

Также он обратил внимание на необходимость обеспечения дворников специальной униформой, и не за счет их зарплаты. По словам председателя КГГА, городская госадминистрация готова помочь районам в решении этого вопроса, если он является проблемным.

«Мы решим эти вопросы, потому что зашли в тупик. У нас сейчас дефицит огромный в этой сфере рабочей силы. А завтра не кому будет работать: зарплата невысокая, социальных благ никаких, людям жить негде…», - резюмировал А.ПОПОВ.