Киев в ноябре получит 62 единицы новой снегоуборочной техники

Киев в рамках подготовки к зиме в ноябре получит 62 единицы новой снегоуборочной техники – малые и большие трактора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

“Трактора будут поставлены в ноябре. Они добавятся к той технике, которую мы имеем и купили в прошлом году. И мы считаем, что мы техникой, в принципе, оснащены нормально”, - отметил он.

По информации А.МАЗУРЧАКА, эти новые трактора куплены за 10 млн. грн. “Производства Беларуси и Китая. Есть малые трактора “Фотон” – это китайское производство. А большие трактора, которые более мощные и хорошо себя зарекомендовали, МТЗ – это белорусские”, - сообщил он.

По словам А.МАЗУРЧАКА, назвать общее количество техники, которое будет привлечено этой зимой в столице к ликвидации последствий снегопадов и гололедицы, он сможет также в ноябре, когда завершится соответствующая подготовка, ремонт и техосмотр всей техники, которая есть у соответствующих городских служб и организаций.

“Техника есть у трех организаций: у «Киевавтодоре», у ШЭДов и ЖЭКов, у «Киевзеленстроя»... Но сейчас уже ясно, что это будет не менее 300 единиц. Мы хотим просуммировать всю эту технику по готовности, и после этого я вам смогу сказать, сколько ее готово к работе зимой, а не назвать просто ее количество”, - объяснил журналистам А.МАЗУРЧАК.