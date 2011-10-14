В Киеве на 2012 год планируется предусмотреть 50 млн. грн. на утепление домов

В Киеве на 2012 год планируют предусмотреть 50 млн. грн. на финансирование пилотных проектов по утеплению домов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

"Мы говорим о том, что в будущем году мы сможем сделать пилотные проекты, связанные с утеплением как бюджетных учреждений, так и отдельных жилых домов. Готовы пилотные проекты по утеплению жилья – санация домов или термомодернизация”, - сказал А.МАЗУРЧАК, отвечая на вопрос, предусматривается ли в бюджете города на следующий год включить средства на утепление жилья киевлян.

Кроме того, он подчеркнул, что в Киеве подготовлена программа повышения энергоэффективности.

“Эта программа три дня назад только прошла презентацию и будет выноситься на сессию Киевсовета. И там есть мероприятия, связанные также с утеплением домов. Раздел этой программы посвящен этому вопросу”, - отметил первый заместитель председателя КГГА.

Вместе с тем он добавил, что, “к сожалению, говорить о том, что Киев готов сегодня перейти к финансированию массовых утеплений домов”, городские власти не готовы.

“Сегодня нужная государственная помощь в плане кредитования или софинансирования города, государства, жителей для того, чтобы решить эту проблему. Она очень непростая”, - сказал А.МАЗУРЧАК.

“На пилотные проекты мы планируем в следующем году, что это будет финансирование где-то до 50 млн. грн. Пока не могу сказать, что будет больше денег”, - добавил он.