Запрет использовать квартиры под офисы приведет к злоупотреблениям - эксперты

Законодательный запрет предоставления помещений в жилых домах для нужд производственного характера может привести к злоупотреблению контролирующих органов (налоговой, санэпидемстанции и других, выдающих разрешение на ведение хозяйственной деятельности).

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала журналистам глава Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса «Фортеця» Оксана ПРОДАН, комментируя принятый парламентом закон «О внесении изменений в статью 6 Жилищного кодекса Украинской ССР (относительно определения жилой и общей площадей объекта жилищной недвижимости)».

«Это приведет либо к усилению злоупотреблений со стороны контролирующих органов (налоговой, санэпидемстанции и т.д.)… или это будут злоупотребления крупного бизнеса, который будет заставлять выселяться и переходить в бизнес-центры, которые сегодня во многих случаях пустуют», - считает она.

О.ПРОДАН отметила, что один из соавторов закона даже не отказывается от того, что это заказной проект. «Господин ЗАРУБИНСКИЙ (Олег ЗАРУБИНСКИЙ, Блок Литвина - УНИАН ) в комментариях сказал о том, что такой проект был нужен налоговой. Поэтому все, что там написано, направлено… только на то, чтобы найти какую-то дополнительную зацепку к тем, кто использует эти помещения в жилых домах», - добавила она.

При этом президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Генрих ЛЮДКЕВИЧ отметил, что данные изменения противоречат ст. 383 Гражданского кодекса, которая говорит о том, что владелец квартиры имеет право использовать свое имущество по своему усмотрению, если он не нарушает общественного спокойствия и не причиняет вреда соседям.

О.ПРОДАН добавила, что определения в законодательстве понятия «промышленный» или «производственный» нет. «Ни в одном законе нет разницы, производственный или промышленный. Это говорит о том, что использоваться это изменение может с двух сторон. С одной стороны, в каком-то из подзаконных актов или потом в каком-то законе будет дано определение, что такое производственное использование, каким образом ограничится использование таких помещений, которое противоречит Гражданскому кодексу. Другая ситуация, когда будут эти определения использоваться для обхода тех ограничений, которые сегодня существуют при использовании каких-либо промышленных или производственных помещений», - считает она.

Глава объединения также не видит логического объяснения данным изменениям.

«Мы не можем сказать, зачем это делается сегодня. Но через какое-то время мы поймем, что либо будет использование этой нормы для того, чтобы злоупотреблять теми или иными помещениями теми людьми, которые инициировали эти изменения, либо для того, чтобы просто зарабатывать на взятках этого бизнеса, который все равно никуда не денется. Однозначно, если будут злоупотребления со стороны контролирующих органов и попытки ограничить право собственности на эти помещения, будут решения судов, и однозначно они будут в пользу владельцев помещений», - пояснила она.

По мнению О.ПРОДАН, эта норма будет касаться как мелкого бизнеса (парикмахеры), так и более крупного (банки, нотариусы).

Г.ЛЮДКЕВИЧ добавил, что, как правило, кафе, рестораны и аптеки арендуют помещения, которые переведены в нежилой фонд.

По его мнению, владельцы квартир не станут массово переводить свои квартиры в нежилой фонд для сдачи под офисы, поскольку эта процедура может занять не меньше года. Он также не прогнозирует массовой миграции предпринимателей их жилых домов в бизнес-центры.

По оценкам Г.ЛЮДКЕВИЧА, в Киеве лишь около 5-10% квартир, которые сдаются под офисы, переведено в нежилой фонд.

Он отметил, что аренда офиса в жилом фонде Киева обойдется в среднем в 15 долл./кв.м в месяц за помещения в околоцентральных районах, а в офисных центрах на окраинах города – в 10-15 долл./кв.м.

Как сообщал УНИАН, 6 октября т.г. Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в ст. 6 Жилищного кодекса Украинской ССР относительно определения жилой и общей площадей объекта жилищной недвижимости».

Документ предусматривает, что жилые дома, квартиры, другие жилые помещения (объекты жилищной недвижимости) предназначаются и должны быть пригодны для постоянного проживания в них граждан, а также для использования в установленном порядке в качестве служебных жилых помещений и общежитий. Предоставление помещений в жилых домах для нужд производственного характера запрещается.

Законопроект был внесен народными депутатами Олегом ЗАРУБИНСКИМ (Блок Литвина), Юрием СЕРБИНЫМ (БЮТ), Владиславом ЗАБАРСКИМ (Партия регионов).