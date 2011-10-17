"Первичка" в Киеве за сентябрь подешевела на 0,7% - до 13 тыс. 144 грн./кв. м

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Киева в сентябре т.г. снизилась на 0,7% по сравнению с августом т.г. - до 13 144 грн./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным специалистов портала, за данный период средняя стоимость жилья эконом-класса в столице выросла на 0,9% - до 9 852 грн./кв. м, бизнес-класса - снизилась на 0,6% - до 14 663 грн./кв. м, премиум-класса - выросла на 0,3% - до 20 795 грн./кв. м.

При этом предложение квартир в сентябре на рынке новостроек Киева уменьшилось на 3,6% относительно августа. В структуре предложений первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса - 57%, новостройки бизнес-класса составляют 27% от общего количества, премиум-класса - 16%.

В сентябре были восстановлены или начаты продажи квартир в четырех новостройках эконом-класса, а также в двух объектах бизнес-класса. Приостановлены либо прекращены продажи квартир в двух новостройках эконом-класса, в двух объектах бизнес-класса и в одном объекте премиум-класса.

В отчете проанализировано 136 новостроек 63 компаний-операторов. Мониторинг рынка первичной недвижимости Киева осуществляется ИАП «Столичная Недвижимость» ежемесячно на основании данных, предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний.