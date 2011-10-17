Строительные предприятия за 9 мес. увеличили объемы работ на 11% – до 38,4 млрд. грн.

Строительные предприятия Украины в январе-сентябре этого года увеличили объемы работ на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 38 млрд. 372,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия увеличили объемы работ по подготовке строительных участков на 11,8%, до 1 млрд. 984,2 млн. грн., по строительству зданий и сооружений – увеличили на 12,8%, до 32 млрд. 719 млн. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – увеличили на 0,7%, до 3 млрд. 452,2 млн. грн., по завершению строительства – снизили на 9,8%, до 157 млн. грн., по аренде строительной техники с оператором – увеличили на 61,7%, до 60,1 млн. грн.

В Госстате отметили, что по характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 79,6% от общего объема, работы по капитальному ремонту – 13,9%, по текущему ремонту – 6,5%.

В частности, строительные предприятия Киева в январе-сентябре т.г. увеличили объем работ на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 9 млрд. 258,2 млн. грн., выполнив 24,1% общегосударственного объема работ.

Справка УНИАН. Строительные предприятия Украины в 2010 году снизили объемы работ на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 43 млрд. 174,9 млн. грн.