В Украине производство цемента в январе-сентябре выросло на 9,8% – до 8 млн. тонн

Украинские цементные предприятия в январе-сентябре 2011 года увеличили производство цемента на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 8 млн. 015 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в сентябре в стране выпущено 1154 тыс. тонн цемента, что на 8,2% меньше показателей августа т.г. и на 4,8% больше показателей сентября 2010 г.

Справка УНИАН. Украинские цементные предприятия в 2010 году снизили производство цемента на 0,4% по сравнению с 2009 годом – до 9 млн. 457 тыс. тонн; в 2009 году – снизили на 36,3% по сравнению с 2008 годом – до 9 млн. 496 тыс. тонн.