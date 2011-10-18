Производство конструкций из цемента и бетона за 9 мес. выросло на 19% – до 1,5 млн.куб.м

В Украине производство элементов сборных конструкций из цемента и бетона или искусственного камня для строительства в январе-сентябре 2011 года выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 1453 тыс. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в сентябре т.г. в стране произведено 207 тыс. куб. м данной продукции, что на 0,4% больше показателей августа т.г. и на 11,6% больше показателей сентября 2010 г.

Справка УНИАН. В Украине производство элементов сборных конструкций из цемента и бетона или искусственного камня для строительства в 2010 году выросло на 8,3% по сравнению с 2009 годом – до 1 млн. 754 тыс. куб. м; в 2009 году – снизилось на 54,4% по сравнению с 2008 годом – до 1 млн. 611 тыс. куб. м.