Средняя стоимость жилья на "первичке" Киева за год снизилась на 0,7% - эксперт

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Киева с сентября 2010 года по сентябрь 2011 года снизилась на 0,7% - до 13144 грн./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, с начала текущего года стоимость жилья в новостройках столицы выросла на 1,3%.

При этом специалисты портала отметили, что погрешность в расчете средневзвешенной цены предложения составляет ±2%. Таким образом, «поскольку изменение средней цены предложения не превышает показатель погрешности, можно сделать вывод о стабильности ценовых показателей на первичном рынке недвижимости Киева», – утверждают специалисты.

Мониторинг рынка первичной недвижимости Киева осуществляется ИАП «Столичная Недвижимость» ежемесячно на основании данных, предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний.