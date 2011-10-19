Жителям Знаменки ограничили водоснабжение за долги перед водоканалом

В Кировоградской области с 18 октября жителям города Знаменка ограниченно водоснабжение за задолженность перед областным коммунальным производственным предприятием «Днепр-Кировоград».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Знаменского городского совета.

Из-за систематических неплатежей за услуги водоснабжения и водоотвода общий долг населения Знаменки по состоянием на 1 октября 2011 года составляет 860,0,4 тыс. грн.

Водоканал не имеет средств на оплату потребленной питьевой воды, приобретение материалов для выполнения текущих работ, на выплату заработной платы и налоговых обязательств.

В связи с непоступлением средств в ОКВП «Днепр-Кировоград» на водоканале образовалась задолженность за потребленную электрическую энергию перед ОАО «Кировоградоблэнерго», хлор, коагулянт, реагенты и другие материалы, необходимые для производства.

Работники горводоканала постоянно проводят разъяснительную работу с должниками, акцент делается на необходимость ликвидации долгов, а не на отключение потребителей от водоснабжения. Параллельно обнаруживаются самовольные подключения к сетям водоснабжения и водоотвода.

Власти Знаменки обратилась ко всем жителям города с просьбой своевременно рассчитываться за полученные услуги.

Самый длинный водопровод Украины «Днепр-Кировоград» (120 км) обеспечивает питьевой водой через водоканалы жителей четырех крупнейших городов области: Кировоград, Знаменка, Александрия и Светловодск.