Доля элитной недвижимости в IV квартале может достичь 9% сделок купли-продажи – эксперт

Доля элитной недвижимости в IV квартале 2011 года может достичь 9% от общего количества договоров купли-продажи.

Такие прогнозы озвучила генеральный директор АН Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«На сегодняшний день в среднем переговоры, которые проводятся нашей компанией и нашими коллегами по рынку в отношении продажи в элитном диапазоне, составляют в неделю от 8 до 12 встреч. Это большое очень количество. Не все из них выливаются в подписание предварительных договоров и последующие сделки, но, тем не менее, это серьезное движение в данном сегменте», - говорит она, отмечая позитивные тенденции на рынке, что также дает основания предполагать о дальнейшем росте сегмента.

«Если говорить об оптимистическом прогнозе, я предполагаю, что четвертый квартал… может добраться до цифры 9% (от общего количества сделок по купле-продаже элитной недвижимости – УНИАН)», - отметила Г.МЕЛЬНИКОВА.

Эксперт прогнозирует, что стоимость элитной недвижимости, как и в течение последних двух лет, в ближайшее время будет на том же уровне без серьезных колебаний: «Я прогнозирую, что стоимость их будет сохраняться на том, уровне, на котором она находится сейчас. Более того, если говорить о более долгосрочных проектах, я предполагаю, что эта стоимость будет сохраняться всю первую половину 2012 года. Дальше боюсь прогнозировать…».

«И если говорить о наибольшей инвестиционной привлекательности, то наибольший интерес представляет загородная недвижимость… в разных направлениях», - резюмировала Г.МЕЛЬНИКОВА.

Относительно аренды недвижимости, она прогнозирует дальнейший рост количества сделок в направлении офисной недвижимости. Также она отмечает появление невысокого спроса к коммерческой аренде объектов – магазины, помещения под салоны и складские помещения. По словам генерального директора АН «Благовест» Ирины ЛУХАТИНОЙ, до конца второго квартала 2012 года рост сделок по купле-продаже недвижимости в сегменте от 200 до 300 тыс. долл. вырастет до 50%: «Мы прогнозируем, наверное, до конца второго квартала 2012 года, если экономическая ситуация будет приблизительно такая же, то рост на 45-50% в сегменте высоком до 300 тыс. долл.».

«До конца года, думаю, мы будем идти теми же темпами, из квартала в квартал – на 15-17% и очень надеемся, что в период ноябрь-декабрь будет больше сделок дорогих, хотя бы в сегменте до 300 тыс. долл., что будет приростом», - озвучила она прогноз по рынку до конца года.

Относительно аренды, И.ЛУХАТИНА отмечает традиционный интерес к 3-х, 4-х комнатным квартирам под офисы в осенний период. «Увеличение сделок до конца года – на 17-20%. Уровень капитализации планируем на уровне 100 млн. долл.», - отметила она.