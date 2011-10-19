Колесников открыл в Донецке отель «Shakhtar plaza»

Сегодня в Донецке вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ вместе с председателем Донецкой облгосадминистрации Андреем ШИШАЦКИМ и Донецким городским головой Александром ЛУКЬЯНЧЕНКО торжественно открыли новый отель «Shakhtar plaza».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении отметили, что после открытия официальные лица с небольшой экскурсией посетили конференц-зал и ресторан гостиницы, осмотрели новый интерьер и оценили номерной фонд.

В ОГА констатировали, что отель «Shakhtar plaza» располагает 322 уютными и комфортабельными номерами, оснащенными всем необходимым для комфортного пребывания.

Также ресторан способен одновременно принять до 260 гостей. К услугам посетителей - несколько конференц-залов, вместимостью от 15 до 500 мест, оснащенных современным техническим оборудованием.

Отель построен в рамках подготовки Донецка к Евро-2012.