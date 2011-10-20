КГГА: с 70% владельцев участков Русановских садов заключены соглашения о компенсации

С владельцами участков Русановских и Воскресенских садов уже заключено 178 соглашений о компенсации и переселении в связи со строительством в Киеве Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-служба Киевской горгосадминистрации, отмечая, что строительство моста, который станет стратегическим транспортным сообщением столицы, продолжается активными темпами.

В КГГА напомнили, что с целью выполнения указанных строительных работ 259 садовых участков Русановских и Воскресенских садов подлежат отселению. Таким образом, по состоянию на 19 октября заключены добровольные соглашения с 68,7% владельцев садовых участков.

По данным КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева», из 178 подписанных соглашений 82 – о переселении в поселок Быковня, 17 соглашений – на переселение в урочище Горбачиха, 66 – на полную денежную компенсацию и еще 13 – на компенсацию квартирами.

Из числа граждан, с которыми были заключены соглашения, с 137 садоводами заключены нотариально заверенные договоры на следующие виды компенсации: полная денежная компенсация – 57 соглашений; компенсация квартирами – 11 соглашений; земельная компенсация и частичная денежная компенсация садоводам, которые дали согласие на переселение в поселок Быковня – 76 соглашений.

В отношении 68 садоводов, которым предоставлена полная компенсация в соответствии с договорами, оформлены акты на передачу имущества КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» под снос.

На основании зарегистрированной в установленном порядке Госархстройинспекцией Киева Декларации о начале выполнения подготовительных работ (от 11 октября текущего года) первоочередно определены под снос на октябрь-ноябрь этого года 43 участка.

Справка УНИАН. Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода началось на Труханове острове в Киеве 28 декабря 2003 года. Переход будет комбинированным мостом – общим для движения автотранспорта и поездов метрополитена.

Киевсовет проголосовал за снос Русановских садов, чтобы построить Подольско-Воскресенский мост и дать дорогу метро на Троещину. Сначала, согласно проекту, была необходимость в сносе 265 садовых участков.