Госфонд молодежного строительства просит удвоить финансирование молодежных кредитов

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству выступает за увеличение финансирования на предоставление льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья примерно вдвое, по сравнению с заложенной в проект госбюджета 2012 года суммой в 60 млн. грн. – до 120 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава правления фонда Леонид РЫСУХИН журналистам в ходе второго ежегодного Real Estate Forum 2011 «Жилая недвижимость: девелопмент, маркетинг, продажи».

«Мы ведем консультации с народными депутатами, с Минфином, чтобы была увеличена сумма на кредитование – сегодня сумма пока записана, как и на текущий год – 60 млн. грн., но я думаю, что она будет увеличена. Мы просим где-то в два раза», - сказал он.

Согласно материалам фонда, по состоянию на 1 октября т.г., 60 млн. грн., предусмотренные госбюджетом на 2011 год, профинансированы в полном объеме. Кроме того, за счет средств местных бюджетов на реализацию этой программы в 2011 году предусмотрено 47,4 млн. грн., из которых на 1 октября профинансировано 25,9 млн. грн.

Фонд в январе-сентябре т.г. предоставил 307 льготных жилых кредитов молодым семьям. До конца года объемы финансирования программы со всех источников планируется довести до 130 млн. грн., что даст возможность по результатам года обеспечить жильем около 500 молодых семей.

Л.РЫСУХИН отметил, что фактическое недофинансирование программы обеспечения молодежи жильем, рассчитанной на 2002-2012 годы составляет на сегодня 630 млн. грн. «Было бы правильным, чтобы государство дофинансировало это хотя бы в последнем году», - сказал он.

Глава правления Госфонда также сообщил, что фонд надеется на выделение в 2012 году 32 млн. грн. на погашение задолженности и компенсации процентов по кредитам молодежи, которая возникла еще в 2009 году.

По данным фонда, на 1 октября т.г. на предоставление гражданам господдержки на строительство (покупку) доступного жилья направлено 65,1 млн. грн. За счет этих средств 458 семей уже получили господдержку. До конца 2011 года планируется предоставление господдержки еще 250 семьям.