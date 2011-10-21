Кабмин обязал “Укрбуд” вернуть на свой баланс здания, внесенные в УК дочерних предприятий

Кабинет министров внес изменения в устав государственного публичного акционерного общества “Строительная компания “Укрбуд”.

Об этом говорится в постановлении №1058 от 20 октября т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, “Укрбуд” не имеет права вносить в уставный капитал дочерних предприятий и хозяйственных обществ здания и сооружения, внесенные в уставный капитал компании.

Правительство обязало “Укрбуд” обеспечить возвращение на баланс общества зданий и сооружений, внесенных компанией в уставный капитал своих дочерних предприятий.

Справка УНИАН. В Государственное публичное акционерное общество «Украинская государственная строительная корпорация» («Укрбуд») на договорных началах входит более 400 предприятий. При этом доля государственных предприятий в корпорации составляет 16% (39 предприятий, из которых 13 находятся на разных стадиях ликвидации, банкротства, передачи местным органам).