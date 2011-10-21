Стоимость домов под Киевом за год выросла на 2,1%

Средняя стоимость частных домов в пригороде Киева за год (с сентября 2010 г. по сентябрь 2011 г.) выросла на 2,1% - до 1391 долл./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, по сравнению с июнем 2011 г. средняя стоимость домов уменьшилась на 1,4%, с начала текущего года — снизилась на 0,1%.

Количество выставленных на продажу частных домов в сентябре т.г. увеличилось на 0,5%, до 1971 единиц. С начала года предложение домов под Киевом увеличилось на 6,6%, а относительно сентября 2010 года - увеличилось на 15%.

В сентябре наибольшее количество частных домов предлагалось в Киево-Святошинском районе (41%), в Обуховском (18%), в Бориспольском (15%) и в Васильковском (13%) районах. Наименьшее количество – в Вышгородском (7%) и Броварском (6%) районах.

В общем объеме предложения 47% занимают дома площадью 250-500 кв. м, 32% - дома площадью 100-250 кв. м, 16% - дома площадью от 500 кв. м, 5% - дома площадью до 100 кв. м.

В структуре предложения преобладают дома в ценовой категории 150-300 тыс. долл.(28%), 26% занимают дома в ценовой категории 300-500 тыс. долл., 19% - стоимостью 500 тыс. долл. - 1 млн. долл., 17% - в ценовой категории до 150 тыс. долл., 10% - стоимостью от 1 млн. долл.