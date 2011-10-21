Объем субсидий на оплату ЖКУ за 9 месяцев вырос на 66 млн. грн.

В январе-сентябре 2011 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 106,6 млн. грн., что на 65,9 млн. грн. больше, чем в январе-сентябре 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 95,4 млн. грн., в сельской – 11,2 млн. грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-сентябре 2011 года были назначены 914,9 тыс. семей (94,6% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 727,2 тыс., в сельской – 187,7 тыс. По сравнению с январем-сентябрем 2010 года количество семей, которым были назначены субсидии, увеличилось на 427,7 тыс., или в 1,9 раза.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в сентябре т.г. увеличился по сравнению с сентябрем 2010 года в 1,8 раза – до 89 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Киеве, Полтавской и Донецкой областях (160,9 — 122,5 грн.), наименьший – в Тернопольской и Херсонской областях (14,2 — 14,7 грн.).

Справка УНИАН. В 2010 году жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 237,4 млн. грн., что на 94 млн. грн. больше, чем в 2009 году.