В Севастополе тепло в жилые дома начнут подавать только с 1 ноября

В Севастополе тепло в жилые дома начнут подавать 1 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на аппаратном совещании председатель горгосадминистрации Владимир ЯЦУБА.

По информации КП «Севтеплоэнерго», на сегодняшний день в полном объеме проведена работа по дозаполнению и комплексному опробированию котельных, центрально-технических пунктов, жилых домов и объектов социальной сферы, что позволит в ближайшее время подать тепло в дома севастопольцев.

В подписанном в начале октября распоряжении первого заместителя председателя Севастопольской горгосадминистрации говорится, что отопительный сезон в городе начинается с 15 октября, однако подача тепла в жилые дома должна начаться только тогда, когда в течение трех суток подряд среднесуточная температура атмосферного воздуха не будет превышать +8 градусов.