В Киеве в 2012 г. ожидается ввод 365 тыс. кв. м торговых площадей

В Киеве в 2012 году ожидается ввод в эксплуатацию 12 торговых центров с общей арендуемой площадью около 365 тыс. кв. м, что может увеличить общее предложение до 1 млн. 193 тыс. кв. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель департамента стратегического консалтинга консалтинговой компании UTG Виктор ОБОРСКИЙ в ходе круглого стола «Рынок коммерческой недвижимости: итоги III квартала, оценка и прогнозы».

По его оценкам, в следующем году могут открыться 35-40% от заявленного количества ТЦ.

По данным компании, на октябрь т.г. в столице функционируют порядка 50 профессиональных ТЦ общей арендуемой площадью 766 тыс. кв. м.

В.ОБОРСКИЙ отметил, что на сегодня новое предложение торговых площадей составляет около 62 тыс. кв. м в четырех ТЦ, а до конца его объем может увеличиться до около 120 тыс. кв. м общей арендуемой площади.

По данным компании, арендные ставки в киевских ТЦ составляют 10-25 долл./кв. м/месяц (без эксплуатационных расходов) для якорных арендаторов, 40-120 долл./кв. м/месяц для торговой галереи. При этом уровень вакантности в торговых центрах Киева на сегодняшний день составляет 1,8-2%.

По словам директора департамента стратегического консалтинга и аналитики консалтинговой компании CB Richard Ellis (CBRE) в Украине Марины КРЕСТИНИНОЙ, сегодня девелоперы и ритейлеры (продуктовый, одежный, обувный ритейл) проявляют большой интерес не только к Киеву, городам-милионникам, но и к городам с населением от 500 тыс. человек.

При этом руководитель департамента коммерческой недвижимости компании SQM Experts Елена ГРАДОВСКАЯ отметила, что ряд негативных факторов, в частности, снижение покупательской способности, сказывается на товарообороте ритейлеров, который может снизиться на 10-15%.

По ее оценкам, сегодня ритейлеры достаточно настороженно относятся к развитию в городах с населением 300-400 тыс. человек.

Е.ГРАДОВСКАЯ добавила, что до кризиса арендодатели негативно относились к привязке арендной ставки к проценту от товарооборота арендаторов. Сегодня такая схема работает, но она не является глобальной тенденцией.

По данным консалтинговых компаний, арендная ставка для гипермаркетов составляет 1-2% от товарооборота, для продуктовых супермаркетов - 2-4%, для якорных арендаторов - 6-8%, для одежного ритейла - 15-17%.