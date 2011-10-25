Янукович ветировал изменения в Жилищный кодекс

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал Закон «О внесении изменений в статью 6 Жилищного кодекса Украинской ССР относительно определения жилой и общей площадей объекта жилищной недвижимости».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что этот закон не может быть принят по ряду причин.

Законом, который поступил на подпись, излагается в новой редакции статья 6 Жилищного кодекса Украинской ССР, которой, в частности, предусматривается запрет на предоставление в жилых домах помещений для нужд производственного характера (сегодня существует запрет на предоставление таких помещений для нужд промышленного характера). Президент подчеркнул, что с этим нельзя согласиться, поскольку введение запрета на предоставление в жилых домах помещений для нужд производственного характера может привести к вынужденному прекращению предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего бизнеса, которые чаще всего используют для осуществления предпринимательской деятельности такие помещения для размещения парикмахерских, пунктов ремонта одежды, обуви, частных нотариальных контор и т.п.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что в других положениях Жилищного кодекса Украинской ССР предусмотрена возможность предоставления нежилых помещений в жилых домах для торговых, бытовых и других потребностей непромышленного характера. По мнению Президента, таким образом, рассматриваемым законом в Жилищный кодекс Украинской ССР закладываются правовая неопределенность и внутреннее противоречие, что на практике может привести к нарушению конституционных принципов верховенства права, равенства и справедливости, из которых вытекает требование определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы.

Законом также вводится порядок подсчета площади лоджий, балконов, веранд и террас. Предлагается наделить правом устанавливать коэффициенты, с учетом которых подсчитывается площадь лоджий, балконов, веранд и террас, центральный орган исполнительной власти по вопросам жилищной политики. По мнению В.ЯНУКОВИЧА, такая норма не отвечает общей цели закона - закреплению на законодательном уровне определения содержания понятий «жилая площадь», «общая площадь» и порядка определения их размера. Ведь этим вводится возможность частого изменения указанных коэффициентов, что будет иметь следствием изменение общей площади объектов жилищной недвижимости и будет требовать каждый раз проведения технической инвентаризации жилищного фонда в Украине за счет средств граждан.

Поэтому вводимое законом, поступившим на подпись, установление коэффициентов, с учетом которых подсчитывается площадь лоджий, балконов, веранд и террас, актами центрального органа исполнительной власти является неприемлемым. Президент отметил, что коэффициенты должны устанавливаться законом. Глава государства считает нужным установить такие коэффициенты для подсчета площади лоджий, балконов, веранд и террас: для балконов и террас - 0,3; для лоджий - 0,5; застекленных балконов - 0,8; веранд, застекленных лоджий и холодных амбаров - 1,0.