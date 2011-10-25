Стоимость номеров в гостиницах Киева выросла на 5-15%

Стоимость номеров в гостиницах Киева в III квартале т.г. выросла на 5-15%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор по развитию бизнеса консалтинговой компании Knight Frank Наталья ПРОНИНА в ходе круглого стола «Рынок коммерческой недвижимости: итоги III квартала, оценка и прогнозы».

По ее словам, основная причина роста стоимости проживания в гостиницах - наступление «высокого» сезона.

По данным компании, стоимость стандартного номера в киевских гостиницах категории 5 звезд в III квартале 2011 года находилась в диапазоне 450-630 долл./сутки, в гостиницах категории 4 звезды - 130–370 долл./сутки.

Н.ПРОНИНА сообщила, что до конца 2011 года заявлено открытие четырех гостиниц общим номерным фондом 774 номера: Fairmont Grand Hotel Kyiv (5 звезд), Holiday Inn, «Старо», Autograph (все - 4 звезды). А в 2012 году ожидается открытие 9 гостиниц общим номерным фондом около 2 173 номера.

Н.ПРОНИНА уточнила, что средний уровень заполняемости гостиниц Киева в III квартале составил 60-65% (вне сезона - 40-50%).

По данным директора департамента стратегического консалтинга и аналитики консалтинговой компании CB Richard Ellis (CBRE) в Украине Марины КРЕСТИНИНОЙ, в третьем квартале т.г. доходность номера в киевских 4 и 5-звездочных гостиницах составила около 160 долл., что на 20% превышает показатели 2010 года.