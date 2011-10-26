Админздание «Луганскводы» из-за долгов отключено от электричества

Сегодня в 13.18 ООО «Луганское энергетическое объединение»(ЛЭО) отключило от электричества административное здание ООО «Лугансквода» и относящиеся к нему служебные помещения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ЛЭО.

Отключение было произведено из-за невыполнения «Луганскводой» условий одного из договоров с ООО «ЛЭО». На данный момент только по этому договору предприятие накопило долг перед энергетиками на сумму 1 млн. 114 тыс. грн.

Кроме того, административное здание и служебные помещения «Лисичанскводоканала» также находятся без электроэнергии. 17 октября без света осталось админздание по ул. Свердлова, а 25 октября – помещения для служебного предназначения по ул. Октябрьской. Долг «Лисичанскводоканала» - 40,7 млн. грн.

На сегодня, согласно данным ЛЭО, задолженность за потребленную электроэнергию предприятий водоснабжения и водоотведения Луганской области составляет более 600 млн. грн. В том числе наибольшими должниками среди них являются: ОКП «Компания «Лугансквода» - более 186 млн. грн., ООО «Лугансквода» - более 289 млн. грн., «Лисичанскводоканал» - более 40 млн. грн.