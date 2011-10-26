Во Львове 27-28 октября пройдет ІІ Всеукраинский форум ОСМД

Во Львове 27-28 октября пройдет Второй Всеукраинский форум объединений совладельцев многоквартирных домов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, на Форум приедут самые прогрессивные представители ОСМД и Союза владельцев жилья Украины из всех областей Украины.

Среди участников будут присутствовать: первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр АЛИПОВ, директор Департамента стратегии реформирования жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Наталия ОЛЕЙНИК, директор Департамента проектного управления и энергоэффективности в сфере жизнеобеспечения Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Станислав ЗАХАРОВ, представитель Администрации Президента Александр ЖУГАН, руководитель проекта Международной финансовой корпорации «Энергоэффективность в жилищном секторе Украины» Гжегож ГАЙДА, иностранные эксперты из Литвы, Германии и Польши, представители местных властей, научные работники и общественные деятели.

В общей сложности на Форуме зарегистрировано около 140 участников, отмечается в сообщении.

«В течение двух дней участники будут иметь возможность посетить 6 тематических секций, где будут рассматриваться вопросы финансовой поддержки ОСМД государственным и местными бюджетами, предложения относительно модернизации жилищного фонда Украины, главные проблемы объединений совладельцев домов и их решения в новых законодательных инициативах, практические примеры термомодернизации жилых домов в городах Украины, опыт и деятельность ОСМД в Литве и Польше и тому подобное», - рассказала УНИАН руководитель проекта Форум ОСМД Института города Ирина ФОГЕЛ.

«Целью данного Форума является предоставление представителям ОСМД и инициативным группам по их созданию практических советов относительно управления их жилищным фондом, популяризация ОСМД среди населения, объединение всех ОСМД Украины в эффективный организм», - подчеркнул и.о. председателя правления Института города Александр КОБЗАРЕВ.

Результатом Форума будет подписание предложений относительно изменений в законодательство, которое касается ОСМД для профильного министерства, Президента и правительства Украины, а также на основе презентационных материалов Форума будет издано пособие «ОСМД: практические советы».