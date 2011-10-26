Marriott Hotels International планирует к Евро-2012 открыть первую в Украине гостиницу

Международный гостиничный оператор Marriott Hotels International к Евро-2012 планирует открыть первую в Украине пятизвездочную гостиницу Renaissance в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам региональный директор по развитию в Восточной Европе Marriott Hotels International Ивица ЧАЧИЦ в ходе пятого ежегодного международного Hospitality Industry Forum.

По его словам, гостиница, которая расположена в центральной части города, будет включать 150-200 номеров. Другие подробности об открытии не раскрываются до подписания договора об управлении с девелопером.

«Мы планируем анонсировать первый отель сети в Киеве в течении месяца. Переговоры уже близятся к завершению», - добавил он.

И.ЧАЧИЦ также сообщил о планах сети в следующие три года управлять двумя-тремя гостиницами в Киеве, а в течение ближайших 3-5 лет - открыть по одной гостинице в городах-миллионниках (Львове, Днепропетровске, Харькове, Донецке, Одессе).

По его словам, сегодня оператор ведет переговоры об управлении гостиницами с несколькими девелоперами в Днепропетровске, Харькове и Киеве.

Справка УНИАН. Marriott Hotels International Ltd. (головной офис в Вашингтоне)— международный гостиничный оператор. Основными брендами, помимо Marriott Hotels & Resorts, являются также Renaissance Hotels, The Ritz-Carlton, Residence Inn, Courtyard, Fairfield Inn & Suites, TownePlace Suites SpringHill Suites.