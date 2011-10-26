Кабмин утвердил порядок ведения Госреестра прав на недвижимое имущество

Кабинет министров утвердил порядок ведения Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Соответствующее постановление, разработанное Министерством юстиции во исполнение Закона "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений", было принято сегодня на заседании правительства, сообщили УНИАН в Министерстве юстиции.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, государственная регистрация прав на недвижимое имущество в порядке, определенном этим законом, будет осуществляться в Украине с 1 января 2012 года. При этом законом определяется, что порядок ведения Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество должен быть утвержден Кабмином.

Принятое постановление регламентирует процедуру ведения Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, которую будет осуществлять новосозданная Государственная регистрационная служба (Укргосреестр) и структурные подразделения территориальных органов Минюста, которые обеспечивают реализацию полномочий Укргосреестра.

В частности, урегулированы вопросы, связанные с регистрацией запросов, поиском сведений, внесением соответствующих записей, оформлением решений и свидетельств относительно права собственности на недвижимое имущество, предоставлением информации физическим и юридическим лицам, а также другие вопросы осуществления государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество.

Реестр будет содержать информацию о недвижимом имуществе; праве собственности и субъектах этого права; других вещных правах и субъектах этих прав; обременении прав на недвижимое имущество и субъектах этих прав.

Предусматривается, что выдержки из реестра будут предоставляться, в частности, владельцам недвижимого имущества или его наследникам; лицам, в интересах которых установлено обременение вещных прав на недвижимое имущество; лицам, которые имеют вещные права на недвижимое имущество, в процедуре государственной регистрации такого права и других случаях.

Министр отметил, что постановление обеспечит надлежащую реализацию Закона “О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременении”, поскольку с его принятием детально регламентированы все процедуры, необходимые для функционирования Государственного реестра прав - регистрация заявлений, запросов в базе данных; поиск сведений; внесение записей, изменений к ним, отмена таких записей и тому подобное.