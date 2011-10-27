Улица Танковая в Киеве переименована в честь авиаконструктора Сикорского

Улица Танковая, которая находится в Шевченковском районе Киева, переименована в честь украинского инженера и авиаконструктора Игоря Сикорского.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, это решение сегодня на пленарном заседании поддержали 97 депутатов Киевсовета.

Указанный вопрос был внесен в повестку дня пленарного заседания в ответ на обращение Посольства США. Вопрос переименования улицы был неотложным, поскольку на конец октября запланировано открытие нового офиса посольства.

Имя И.Сикорского для названия улицы было выбрано не случайно, выдающийся авиаконструктор работал как в Украине, так и в США, указывается в сообщении.

Секретарь Киевсовета Галина ГЕРЕГА сказала, что городские власти с пониманием относятся к вопросам переименований улиц и поддерживают замену устаревших названий более актуальными. Впрочем, секретарь Киевсовета заметила, что в канун чемпионата по футболу Евро-2012 Киевсовет будет стараться избегать переименований в центральной части города, чтобы не запутывать гостей столицы, которые будут путешествовать по Киеву согласно составленным раньше картам.