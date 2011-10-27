Разоблачены чиновники, из-за которых киевляне переплатили свыше 20 млн. грн. за отопление

14:21, 27 октября 2011
Недвижимость
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В столице разоблачены чиновники коммунального предприятия, вследствие халатности которых киевляне переплатили свыше 20 млн. грн. коммунальных платежей.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, в частности, служебные лица одного из коммунальных предприятий на протяжении 2009-2010 гг., получив от населения средства за коммунальные платежи, не осуществили предусмотренный пересчет за потребленную тепловую энергию для нужд центрального отопления потребителям, у которых установлены счетчики.

В итоге последними были переплачены свыше 20 млн. грн. коммунальных платежей.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

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