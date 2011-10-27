Киевсовет отменил свое решение о создании КП «Жуков остров»

Киевсовет отменил свое предыдущее решение от 28 сентября 2006 года о создании коммунального предприятия «Жуков остров».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии.

За отмену ранее принятого решения проголосовали 96 из 105 зарегистрированных в зале депутатов.

Как отмечается в решении, КП «Жуков остров» так и не был создан и не приобрел статус юридического лица. На сегодняшний день отпала необходимость в создании такого предприятия и его создание является экономически нецелесообразным.

Справка УНИАН. Согласно решению Киевсовета от 28.09.2006 был установлен минимальный размер уставного фонда КП «Жуков остров» 5 тыс. грн. Также было поручено КГГА осуществить организационно-правовые мероприятия по созданию этого предприятия, в частности утвердить устав.