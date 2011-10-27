В Киеве самая дешевая квартира в октябре предлагалась за 14 тыс. долл.

В Киеве самая дешевая квартира в октябре т.г. предлагалась за 14 тыс. долл.

Об этом говорится в рейтинге самых дешевых квартир Киева в октябре от портала Slando, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, в октябре на сайте Slando было размещено около 68 тыс. объявлений о продаже квартир в Киеве и Киевской области. Средняя стоимость предложений колеблется в диапазоне от 60 до 90 тыс. долл., при этом можно встретить варианты как в пределах 20 тыс. долл., так и превышающие несколько миллионов долл.

Самой дешевой квартирой в Киеве в октябре была однокомнатная квартира за 14 тыс. долл. на Лесном проспекте общей площадью 22 кв. м (жилая площадь - 15 кв. м, площадь кухни – 6,5 кв. м). Расположена на пятом этаже девятиэтажного дома. Продаётся по договору пожизненного содержания. Владелец – пенсионер в возрасте 60 лет.

На втором месте - однокомнатная гостинка стоимостью 14 тыс. долл. по ул. Курбаса общей площадью 21 кв. м. Продаёт жильё пожилая женщина (70 лет) по договору пожизненного содержания.

Третью позицию занимает однокомнатная гостинка стоимостью 15 тыс. долл. на Борщаговке общей площадью 20 кв. м (жилая площадь – 12 кв. м, кухня – 4 кв. м). Продаётся по договору пожизненного содержания.

На четвертом месте - комната в шестикомнатной коммунальной квартире по ул. Туполева, 16а, на пятом этаже пятиэтажного дома. Общая площадь комнаты, стоимостью 17,5 тыс. долл., составляет 11 кв. м.

Замыкает рейтинг однокомнатная квартира, стоимостью 18 тыс. долл., в районе станции метро Шулявская общей площадью 30 кв. м (жилая площадь – 18 кв. м, кухня – 5 кв. м). Продаётся по договору пожизненного содержания.